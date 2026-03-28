Аналітики визначили найбільш дохідні українські театри

Сукупний дохід українських театрів у 2025 році склав 4,5 млрд грн, а десятка найдохідніших закладів сукупно отримала 2,28 млрд грн.

Такі дані платформи великих даних VKURSI.

Попри повномасштабну війну українці продовжують відвідувати театри та підтримувати культуру, говориться у повідомленні.

Попит на окремі вистави залишається настільки високим, що квитки на них розкуповують одразу після появи у продажу, що демонструє інтерес суспільства до культурного життя навіть у складних умовах.

До Всесвітнього дня театру, який відзначають 27 березня, аналітики платформи великих даних VKURSI виокремили 10 найдохідніших театрів у 2025 році.

Загалом театральна галузь України у 2025 році отримала 7,2 млрд грн доходу — йдеться про юридичних осіб, для яких основним видом діяльності є театральна та концертна діяльність (театри, цирки, філармонії, приватні юридичні особи).

Сукупний дохід театрів, які фінансуються з публічних бюджетів, склав 4,5 млрд грн. Одразу шість столичних театрів увійшли до топ-10 театрів України за доходами у 2025 році.

Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка — 405 млн грн. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка — 321 млн грн. Одеський національний академічний театр опери та балету — 285 млн грн. Київський національний академічний театр оперети — 246 млн грн. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької — 232 млн грн. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка — 219 млн грн. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки — 207 млн грн. Дніпровський академічний театр опери та балету — 124 млн грн. Київський муніципальний академічний театр опери і балету — 120 млн грн. Київський національний академічний Молодий театр — 19 млн грн.

Для дослідження обирали діючі або театри, які перебувають у стані припинення.

У зв'язку з втратою чинності Господарського кодексу України 28 серпня 2025 року, державні підприємства до 28 лютого мали перейти на інші організаційно-правові форми, визначені Цивільним кодексом.

У результаті театри Франка (Київ), Заньковецької (Львів), Шевченка (Київ), Лисенка (Харків) та Лесі Українки (Київ) більше не є державними підприємствами — Міністерство культури перетворило їх на державні некомерційні товариства.

Нагадаємо:

Державна служба зайнятості оприлюднила ТОП-7 рідкісних професій на ринку праці України. Серед них бутафор – такий спеціаліст малює ескізи, а потім створює муляжі предметів, які згодом з'являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях. Лише 3 такі вакансії за рік.