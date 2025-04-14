Ціна золота оновила рекорд: ринки реагують на нестабільність з боку США
Ціна золота злетіла до нового історичного максимуму понад 3 245 дол за унцію.
Про це пише Bloomberg.
Повідомляється, що ринки відреагували на нестабільність у торговельній політиці США, викликану новими заявами Дональда Трампа щодо мит. Ослаблення долара зробило золото вигіднішим для іноземців, оскільки ціна на нього встановлюється у валюті.
Інвестори масово скуповують золото, шукаючи захист від ризиків. Минулого тижня дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 6%, і в цілому з початку року — на понад 20%. Причини зростання — ослаблення долара та побоювання глобальної рецесії.
Попри оголошену паузу в тарифах на популярну електроніку, Трамп заявив про плани ввести окремі мита. Це посилило невизначеність і втечу інвесторів у "тихі гавані".
"Золото, схоже, є явним бенефіціаром дебатів, що точаться навколо долара США, і ми стали свідками того, що ціна на золото в режимі абсолютного звіра", – зазначив аналітик Pepperstone Group Кріс Вестон.
Срібло втратило в ціні, натомість платина і паладій показали позитивну динаміку. Індекс долара Bloomberg опустився до найнижчого рівня з жовтня.
Нагадаємо:
11 квітня золото вперше перевищило ключову позначку в 3200 доларів після ослаблення долара та економічного занепокоєння через посилення торгової війни.
Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.
Ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%, підтвердили у Білому домі.