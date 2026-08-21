Резерви золота в центробанку РФ впали до мінімуму з початку 2020 року

Золоті резерви Росії впали до мінімуму за 6 років

Запаси російських злитків з початку року скоротилися на 1,6 мільйона унцій до 73,2 мільйона унцій станом на 1 серпня.

Про це пише Bloomberg.

Банк Росії продовжує продавати золото зі своїх резервів, скоротивши свої запаси до найнижчого рівня за понад шість років – з січня 2020 року.

Вартість золотих резервів банку за останні 7 місяців впала на 33,7 мільярда доларів.

Банк Росії колись був найбільшим у світі суверенним покупцем золота, купуючи значну частину золотовидобутку в Росії, проте на початку 2020 року він припинив придбання.

У 2022 році він відновив закупівлі, що допомогло йому поглинути частину товару, який країна не могла експортувати через санкції, запроваджені за повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас російський центральний банк так і не відновив масштабних закупівель золота.

У 2025 році він почав знову скорочувати свої запаси, оскільки Міністерство фінансів Росії продало дорогоцінний метал та іноземну валюту з Фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений зниженням доходів від продажів нафтопродуктів та газу.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що Росія отримала прибуток від стрімкого зростання цін на золото з початку війни в Україні, що принесло їй доходи, порівнянні з розміром суверенних резервів, заморожених у Європейському Союзі.