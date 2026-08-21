Резерви золота в центробанку РФ впали до мінімуму з початку 2020 року
Запаси російських злитків з початку року скоротилися на 1,6 мільйона унцій до 73,2 мільйона унцій станом на 1 серпня.
Про це пише Bloomberg.
Банк Росії продовжує продавати золото зі своїх резервів, скоротивши свої запаси до найнижчого рівня за понад шість років – з січня 2020 року.
Вартість золотих резервів банку за останні 7 місяців впала на 33,7 мільярда доларів.
Банк Росії колись був найбільшим у світі суверенним покупцем золота, купуючи значну частину золотовидобутку в Росії, проте на початку 2020 року він припинив придбання.
У 2022 році він відновив закупівлі, що допомогло йому поглинути частину товару, який країна не могла експортувати через санкції, запроваджені за повномасштабне вторгнення в Україну.
Водночас російський центральний банк так і не відновив масштабних закупівель золота.
У 2025 році він почав знову скорочувати свої запаси, оскільки Міністерство фінансів Росії продало дорогоцінний метал та іноземну валюту з Фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету, спричинений зниженням доходів від продажів нафтопродуктів та газу.
Нагадаємо:
У січні повідомлялося, що Росія отримала прибуток від стрімкого зростання цін на золото з початку війни в Україні, що принесло їй доходи, порівнянні з розміром суверенних резервів, заморожених у Європейському Союзі.