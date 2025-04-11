Золото рекордно зросло після ослаблення долара та посилення торгової війни

11 квітня золото вперше перевищило ключову позначку в 3200 доларів після ослаблення долара та економічного занепокоєння через посилення торгової війни.

Про це пише Reuters

Спотове золото подорожчало на 1,3% — до $3216,48 за унцію. На початку торгової сесії його ціна зрісла на понад 5% за тиждень і перевищив історичний пік у $3219,73.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,9% — до $3236.

Аналітики прогнозують, що золото може подорожчати до $3500.

Зростанню ціни на золото цього року також сприяли попит центральних банків, очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, геополітична нестабільність на Близькому Сході та в Європі, а також збільшення потоків у забезпечені золотом біржові фонди.

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