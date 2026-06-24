Ціни на золото впали до найнижчого рівня з листопада минулого року

Ціни на золото впали більш ніж на 3% до нижче 4000 доларів за унцію в середу, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2025 року.

Про це повідомляє TradingEconomics.

"Дорогоцінний метал потрапив під тиск через зміцнення долара США та зростаючі очікування, що ФРС зберігатиме жорстку позицію, при цьому трейдери все більше ставлять на підвищення процентних ставок пізніше цього року", – говориться у публікації.

Ринки наразі оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні приблизно в 68%, порівняно з 29% тиждень тому.

Золото зараз впало приблизно на 5% з початку року і майже на 20% нижче свого рекордного максимуму січня, досягнутого до початку конфлікту з Іраном.

Попри підвищену геополітичну невизначеність, золото важко утримує свою традиційну привабливість як засіб збереження під час війни, говориться у публікації.

Різке зростання цін на нафту викликало занепокоєння щодо інфляції, спонукаючи провідні центральні банки прийняти більш обмежувальну монетарну політику та збільшивши альтернативну вартість утримання бездоходних активів, таких як золото.

Золото в основному торгується на позабіржовому лондонському ринку, а також на великих біржах, таких як COMEX і Шанхайська золота біржа (SGE).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що очікування щодо жорсткості монетарної політики США та сильного долара дещо послабили "ідеальний шторм", який стимулював зростання цін на золото з 2023 року, залишивши ціни в уразливій зоні навколо 4 000 доларів за унцію на тлі розвитку ситуації з процентними ставками.

До того ціна золота впала до шестимісячного мінімуму на тлі виходу спекулятивних інвесторів, очікувань вищих ставок у США та наближення великих IPO на американському ринку.