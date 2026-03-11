У районі Ормузької протоки обстріляли три судна

Три цивільні судна були атаковані в районі Ормузької протоки, одне з них спалахнуло.

Про це повідомляє ВВС.

Під удар 11 березня потрапив контейнеровоз під тайським прапором Mayuree Naree, контейнеровоз під японським прапором One Majesty та балкер під прапором Маршаллових Островів Star Gwyneth.

У морській охоронній компанії Vanguard BBC розповіли деталі про всі три судна, які були атаковані.

Судно One Majesty отримало 10-сантиметрову діру після нападу приблизно за 29 миль (47 км) на північ від порту ОАЕ Рас Аль-Хайма і зараз прямує до безпечного порту.

Star Gwyneth отримав пошкодження корпусу приблизно за 57 миль (92 км) на північ від Дубая, наразі екіпаж у повній безпеці після того, як.

Судно Mayuree Naree знаходился приблизно за 12 миль (19 км) на північ від Оману, коли контейнеровоз атакували, що спричинило пожежу на борту.

Іран заявляє, що "не пропустить жодного літра нафти" через протоку Ормуз, щоб досягти США, Ізраїлю та їхніх партнерів, і будь-яке судно або танкер, що прямує до них, стане законною мішенню.

Відомо також, що іранці встановили у Ормузькій протоці кілька десятків мін.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у портах та акваторії Перської затоки накопичилося понад 270 тисяч TEU з товарами вартістю десять мільярдів доларів після того, як найбільші перевізники призупинили прийом вантажів через бойові дії у регіоні.

Вартість страхування судна, що проходить через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів, навіть після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати торгівлю через ключовий нафтовий вузол.

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп повідомляв, що за необхідності ВМС його країни розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.