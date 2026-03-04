Золото підскочило більш ніж на 1% на тлі розширення війни на Близькому Сході

Ціни на золото зросли більш ніж на 1% через розширений конфлікт на Близькому Сході, який обвалив світові ринки та підживив попит на "тихі гавані".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото подорожчало на 1,4% — до 5 157,30 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з постачанням у квітні додали 0,8% — до 5 165,80 долара.

У вівторок золото впало більш ніж на 4% — до найнижчого рівня з 20 лютого — під тиском міцнішого долара та слабших очікувань швидкого зниження ставок, оскільки інфляційні побоювання посилилися через ризик затяжної війни.

Золото може поступово "пережити" розпродаж попереднього дня, адже метал дедалі більше живе власною логікою та залишається стійким — незалежно від того, що відбувається з доларом і прибутковостями — від початку минулого року, сказав керівник напряму глобальної макроаналітики Tastylive Ілля Співак.

Ціни на нафту й газ різко зросли після того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану зупинила енергетичний експорт із Близького Сходу: за текстом, Тегеран атакував судна та енергетичні об'єкти, закрив навігацію в затоці й змусив зупинити виробництво від Катару до Іраку.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Фізичний потік золота до та з центру торгівлі дорогоцінними металами в Дубаї буде суттєво обмежений у найближчі дні, оскільки авіакомпанії скасовують рейси через удари США та Ізраїлю по Ірану і відповідні дії Тегерана.