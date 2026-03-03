Ескалація війни з Іраном продовжує штовхати ціни на золото вгору

Ціни на золото зросли п'яту сесію поспіль, бо інвестори шукали "тихі гавані" на тлі ескалації повітряної війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повітряні атаки на Близькому Сході посилили побоювання, що конфлікт може перерости у затяжну регіональну війну та поглибити невизначеність.

Спотове золото подорожчало на 0,7% — до 5 362,90 долара за унцію. У попередню сесію метал піднявся до найвищого рівня більш ніж за чотири тижні після того, як США та Ізраїль на вихідних завдали ударів по Ірану.

Ф'ючерси на золото в США з постачанням у квітні зросли на 1,2% — до 5 376,50 долара.

"Масштаб і тривалість конфлікту залишаються дуже невизначеними, і на тлі цієї невизначеності золото забирає левову частку попиту на захисні активи", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Іранські медіа повідомили, що високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції в понеділок заявив про закриття Ормузької протоки й попередив, що Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим стратегічним водним шляхом.

Це — найчіткіше попередження Ірану відтоді, як у суботу він повідомив суднам, що закриває експортний маршрут. Такий крок загрожує перекрити п'яту частину світових потоків нафти та різко підштовхнути ціни на сиру нафту.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Фізичний потік золота до та з центру торгівлі дорогоцінними металами в Дубаї буде суттєво обмежений у найближчі дні, оскільки авіакомпанії скасовують рейси через удари США та Ізраїлю по Ірану і відповідні дії Тегерана.