Росія відновила поставки зерна до Ірану – ЗМІ

Після короткої паузи Росія знову почала експортувати зерно до Ірану Каспійським морем.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Іран є третім за величиною імпортером російського зерна. Одне з джерел агентства оцінює паузу, в яку російське зерно не експортувалося до Ірану, у два дні.

П'ять кораблів уже завантажені сумарно 22 600 тонами зерна в порту Астрахані. Ще дев'ять кораблів, сумарний вантаж яких становить 28 тис. т. зерна, очікують на розвантаження біля берегів Ірану.

З липня 2025 року по лютий 2026 року Росія експортувала до Ірану близько 6 млн т. зерна, з яких 1,9 млн т. становить пшениця.

Також країна перевела експорт пшениці з порту Новоросійська на Чорному морі до Астрахані на Каспійському.

Упродовж останніх років росіяни активно розвивали портову інфраструктуру на берегах Каспійського моря, щоб імпортувати більше свого зерна до Ірану, країн Перської затоки, Іраку та Афганістану. Зокрема у 2028 році Росія планує відкрити новий термінал на 1,5 млн т. у Махачкалі.

Нагадаємо:

3 березня Росія зупинила експорт зерна до Ірану на тлі війни на Близькому Сході.

Також Глава "Росатому" Олексій Ліхачов заявляв, що наразі роботи на іранському об'єкті АЕС "Бушир" повністю зупинені на тлі бойових дій на Близькому Сході.