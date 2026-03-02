Ціни на золото б'ють нові рекорди

Ціна на золото зросла до найвищого рівня за останній місяць, оскільки ескалація війни на Близькому Сході сколихнула ринки та змусила інвесторів шукати безпечного ринку в дорогоцінних металах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спотова ціна на золото зросла на 2,7% до 5400 доларів за унцію, продовжуючи зростання понад 3% минулого тижня.

Срібло та паладій також зросли.

Ширша геополітична напруженість та потрясіння президента США Дональда Трампа у міжнародних відносинах і торгівлі стали основою тривалого зростання цін на золото, яке також підтримувалося збільшенням скуповування центральних банків та побоюваннями інвесторів щодо інфляції та знецінення валюти.

Настрій уникнення ризиків у понеділок призвів до падіння світових акцій, а казначейські облігації США також впали через побоювання щодо впливу вищих цін на нафту та зростання державних витрат.

"Золото, ймовірно, виграє від геополітичної нестабільності, меншого апетиту до ризику та побоювань щодо інфляції на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії", – написали аналітики TD Securities.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що потік золота до та з центру торгівлі дорогоцінними металами в Дубаї буде суттєво обмежений найближчими днями, оскільки авіакомпанії скасовують рейси через удари США та Ізраїлю по Ірану і відповідні дії Тегерана.