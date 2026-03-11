Іран закликав світ готуватися до ціни у $200 за барель нафти

Ебрахім Зольфакарі, речник центрального військового штабу Ірану "Хатам аль-Анбія", заявив, що світ повинен готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Про це пише Reuters.

"Готуйтеся до того, що ціна на нафту досягне 200 доларів за барель, адже ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви (США та Ізраїль – ЕП) дестабілізували", – заявив іранець.

Також Зольфакарі заявив, що Іран збирається атакувати банки на Близькому Сході, які ведуть справи з Ізраїлем та США.

Водночас станом на ранок ціна на нафту Brent становила 86,92 дол. за барель. Стабілізація ціни пов'язана з пропозицією Міжнародного енергетичного агентства здійснити найбільший у своїй історії випуск нафти зі стратегічних резервів.

Також причиною стабілізації стало сподівання інвесторів на те, що президент США Дональд Трамп знайде швидкий спосіб закінчити війну з Іраном.

Читайте також Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Нагадаємо:

Країни Південно-Східної Азії готуються до нафтового шоку з Близького Сходу: влада закликає громадян працювати з дому, запроваджує чотириденний робочий тиждень і обіцяє збільшити витрати на енергетичні субсидії.

Внаслідок війни в Ірані подорожчала сірка, що є критично важливою сировиною для виробництва добрив та напівпровідників, а також для хімічної промисловості та металургії.