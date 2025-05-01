Акционеров "Укрстройинвестбанка" подозревают в нанесении кредиторам убытков 365 миллионов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков и нанесении кредиторам более 365 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как установило следствие, подозреваемые в течение длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств, вносили ложные сведения об остатках наличности в хранилище КРД банка в акты ревизии, подавали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка в контролирующие органы.

В БЭБ отметили, чтоспециалисты Нацбанка неоднократно пытались провести ревизию больших остатков наличности, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище. Впоследствии НБУ отнес банк к категории проблемных в связи с невыполнением решения об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Поскольку финансовое состояние банка дальше ухудшалось, а менеджмент и акционеры на это не реагировали, Нацбанк ввел временную администрацию в банке. Она провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила недостачу в хранилище ценностей более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. Всего в эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

В ходе расследования БЭБ провели более 25 допросов работников банка и ряд проверок. Кроме того, нарушения в деятельности подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

Детективы БЭБ сообщили фигурантам дела о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице Шевцовой. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.

"Финансовая Компания Лео" Алены Шевцовой вместе с IBOX банком разработали схему, которая позволяла игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.