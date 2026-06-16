У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Крім того, на Сумщині 3 населені пункти залишаються без електропостачання через негоду. У відомстві зазначили, що ремонтні бригади працюють над відновленням.
"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – пишуть у міністерстві.
Застосування відключень світла не прогнозується. Також в Міненерго закликають перенести активне споживання на денний час (10:00-17:00), щоб уникнути високого навантаження на енергосистему.
Нагадаємо:
У ніч проти 15 червня Росія атакувала Київ, знищивши найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти", бізнес-центр та відділення Rozetka, а також знеструмивши 140 тисяч родин.