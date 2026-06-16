Нафта продовжила падіння на тлі новин про угоду США та Ірану

Ціни на нафту у вівторок продовжили знижуватися, поки ринок оцінює перспективи відновлення поставок через Ормузьку протоку після попередньої угоди США та Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 25 центів, або 0,3%, до $82,92 за барель. Американська WTI знизилася на 9 центів, або 0,1%, до $80,66 за барель.

У понеділок нафта впала майже на 5% до найнижчого рівня закриття з 4 березня після заяви президента США Дональда Трампа про підписання меморандуму щодо завершення війни з Іраном. Повні деталі документа поки не оприлюднили.

Аналітики Morgan Stanley очікують, що для відновлення потоків танкерів через Ормуз знадобиться кілька тижнів. Водночас фізичний ринок залишається слабким через високий експорт США і низький імпорт Китаю, який у травні впав до найнижчого рівня за вісім років.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.