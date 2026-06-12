Після атак РФ нові знеструмлення є у п'яти областях

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксовані у п'яти областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Так, знеструмлення зафіксовано у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше заживити абонентів.

В "Укренерго" зазначили, що через погодні умови споживачів просять перенести активне користування електроенергією на період з 11:00 до 15:00, а ввечері з 18:00 до 22:00 обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо:

У ніч на 12 червня російські загарбники атакували 117 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".