"Укрпошта" оцінила збитки від удару РФ по харківському хабу

Сума втрат "Укрпошти" від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень, Із цієї суми понад мільйон гривень буде виплачено клієнтам за знищені посилки.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

За попередніми підрахунками, загальна сума збитків компанії становить 11,1 млн грн, інвентаризація ще триває. Близько 10 мільйонів з цієї суми — вартість товарів, які продавалися безпосередньо у відділеннях

"Укрпошта" розпочинає виплату компенсацій клієнтам, чиї посилки та листи були пошкоджені або знищені внаслідок ворожої атаки на сортувальний центр у Харкові у ніч на 8 червня.

Розмір компенсацій за втрачені відправлення становить:

За внутрішні посилки та листи з повідомленнями: 1 039 847 грн (зокрема 380,6 тис. грн — суто за внутрішні посилки).

За міжнародні поштові відправлення: 87 886,41 грн.

Загалом внаслідок удару було втрачено близько 450 відправлень (внутрішні та міжнародні посилки, документи). Наразі компанія завершує звіряння даних щодо знищеної письмової кореспонденції.

Водночас переважну більшість відправлень, які перебували на хабі, вдалося зберегти та спрямувати далі за маршрутами.

Усі клієнти, яких торкнулася ця ситуація, отримають SMS або повідомлення у Viber із покроковою інструкцією.

Подати заяву: Фізичним особам необхідно оформити рекламацію (для внутрішніх або міжнародних відправлень) за посиланнями або на офіційному сайті "Укрпошти".

Зазвичай звернення опрацьовується протягом одного робочого дня. Виплата здійснюється впродовж кількох наступних днів (термін залежить від банківських процедур).

Клієнтам, які вже отримали сповіщення від "Укрпошти", але ще не надіслали рекламацію, рекомендують зробити це якнайшвидше для оперативного зарахування коштів.

"Укрпошта" не отримує жодних дотацій, грантів чи субсидій з будь-якого бюджету, тому ці втрати компанія покриє з власного прибутку", – зауважив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Ми активно працюємо з власником сортувального центру над оцінкою планів відновлення. Іти з Харкова ми не збираємося і вже працюємо над варіантами відновлення роботи хабу", – додав він.

Нагадаємо:

Уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Також вночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.