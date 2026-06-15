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Росіяни до котловану зруйнували давно зачинене відділення в Києві – Смілянський

Андрій Муравський — 15 червня, 18:00
Росіяни до котловану зруйнували давно зачинене відділення в Києві – Смілянський
Фото ілюстративне

Внаслідок російського удару було повністю знищено відділення "Укрпошти" в Києві, яке було зачинене ще у 2024 році.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Минулого тижня, коли дроном був частково зруйнований наш хаб у Харкові, на своєму "геббельс-ТБ" вони показали, що там нібито був склад боєприпасів. Звісно, це хвора фантазія (бо він щонайменше здетонував би), але той логістичний об'єкт хоча б працював", – написав він у Телеграм.

"Сьогодні ж цільовим ударом фактично до котловану було знищене наше відділення в Києві, яке було зачинене ще у 2024 році. Відповідно, жодних посилок там не було", – розповів він.

За його словами, крім будівлі, яка була власністю Укрпошти, ніхто не постраждав.

Телеграм Ігоря Смілянського

"Цього разу поки що важко говорити про відновлення, але в наших планах на цей рік точно є збільшення кількості точок обслуговування на Троєщині", – додав він.

Нагадаємо:

Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 30.

Російські окупанти знищили найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві вночі 15 червня.

Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Сума втрат "Укрпошти" від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень, Із цієї суми понад мільйон гривень буде виплачено клієнтам за знищені посилки.

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