Росіяни вдарили по виробничому майданчику ДТЕК: 35 тисяч родин без світла
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Суспільне
Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.
Про це повідомила речниця київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону.
Після завершення повітряної тривоги, вдалось повернути світло 105 тисячам абонентів з 140 тисяч знеструмлених.
За повідомленням від ДТЕК, яке надала Поп, 35 тисяч родин залишаються без світла.
Також вона повідомила, що росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК.
Нагадаємо:
- Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.
- За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.
- Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.