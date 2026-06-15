Росіяни вдарили по виробничому майданчику ДТЕК: 35 тисяч родин без світла

Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.

Про це повідомила речниця київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Після завершення повітряної тривоги, вдалось повернути світло 105 тисячам абонентів з 140 тисяч знеструмлених.

За повідомленням від ДТЕК, яке надала Поп, 35 тисяч родин залишаються без світла.

Також вона повідомила, що росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК.

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