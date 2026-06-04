Після атак РФ нові знеструмлення є у кількох областях України

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів нові знеструмлення зафіксовані на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене росіянами обладнання обсяг нових відключень найбільший.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В "Укренерго" закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом доби.

Активне споживання радять перенести на період з 10:00 до 16:00, а ввечері з 18:00 до 22:00 не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо:

Від вечора 3 червня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 293 безпілотниками різних типів, 264 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання. Ворожа атака триває.