Південноазійська ядерна держава вводить відключення світла через війну в Ірані

Пакистан очікує на серію відключень електроенергії, оскільки війна на Близькому Сході перекриває постачання скрапленого природного газу (СПГ) в країну.

Про це пише Bloomberg.

Пакистан закуповував весь СПГ, завдяки якому країна виробляла електроенергію, у Катару. Проте ця країна була змушена зупинити виробництво через війну на Близькому Сході, після чого Пакистан живе в умовах дефіциту газу вже понад місяць.

У вечірні пікові години нестача електроенергії в країні сягає 4,5 гігават – близько чверті від загального попиту.

За офіційними даними, в окремих районах вечірні відключення становлять "понад дві години". Водночас Місцеві ЗМІ повідомляють про триваліші періоди відсутності електроенергії, які іноді досягають 14 годин.

Найдовші відключення припадають на сільські райони, а промисловість Пакистану стикається з близько восьмигодинними обмеженнями споживання електроенергії.

Також саме Пакистан виступає посередником у перемовинах між США та Іраном щодо завершення бойових дій на Близькому Сході.

Катар зупинив виробництво СПГ ще 2 березня, після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичних об'єктах державної QatarEnergy.

Пізніше Іран пошкодив об'єкти, які забезпечують близько 17% потужностей скрапленого природного газу Катару. Їхнє відновлення триватиме до п'яти років.