Зеленський підписав закон, що дозволяє купити у Болгарії реактори для ХАЕС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про купівлю у Болгарії обладнання для блоків №3,4 Хмельницької АЕС (законопроєкт №11392).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, закон повернуто в парламент за підписом глави держави 13 березня.

Закон має номер 4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, але на сайті Ради перехід на цю сторінку наразі не працює.

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України 11 лютого проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

"Кабінет міністрів України підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту", – зазначив він.

Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко був занепокоєний тим, що у парламенті Болгарії зареєстрована постанова про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.