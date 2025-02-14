У парламенті Болгарії можуть переглянути продаж Україні реакторів для ХАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко занепокоєний тим, що у парламенті Болгарії зареєстрована постанова про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.

Про це сказав міністр під час брифінгу в парламенті в п’ятницю, передає "Енергореформа".

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон (про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – ред), у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – сказав міністр.

Він зазначив, що у зв’язку з такими діями у болгарському парламенті, Україні "треба ще поборотися за це обладнання, але ми безумовно маємо це робити".

"Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в парламенті Болгарії, щоб це рішення не було скасоване, тому що тоді ми втрачаємо цю можливість", – додав Галущенко.

За його словами, якщо не взяти корпуси реакторів у Болгарії, то їх доведеться виготовляти з нуля, а на це піде близько п'яти років.

"Строк виготовлення одного – п'ять років. Це офіційні відповіді, які ми отримали від виробників. Тоді цей проєкт перетворюється в довгобуд, а в нашій ситуації електроенергія і ресурси потрібні негайно для відновлення", – зазначив міністр, додавши, що все інше обладнання для ХАЕС-3,4 може виготовити Україна.

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.