"Загроза ядерній безпеці всієї Європи": РФ атакувала підстанцію Хмельницької АЕС

Росія під час масованої атаки 3 листопада спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про атаку поінформували Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи", – заявив він.

Він назвав атаку серйозним кроком ескалації та закликав міжнародних партнерів відреагувати на удари по інфраструктурі, яка забезпечує стабільну роботу українських АЕС.

Загалом під час масованого обстрілу Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями стали електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

Нагадаємо:

13 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про домовленість із МАГАТЕ щодо направлення місій на 19 українських електропідстанцій.