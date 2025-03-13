Зеленский подписал закон, позволяющий купить у Болгарии реакторы для ХАЭС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о покупке у Болгарии оборудования для блоков №3,4 Хмельницкой АЭС (законопроект №11392).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно им, закон возвращен в парламент за подписью главы государства 13 марта.

Закон имеет номер 4231-ІХ от 11 февраля 2025 года, но на сайте Рады переход на эту страницу пока не работает.

Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины 11 февраля проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Народный депутат Андрей Жупанин, комментируя принятие закона, обратил внимание, что документ согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта на данный момент $600 млн.

"Кабинет министров Украины подготовит новый проект закона о достройке ХАЭС, к которому должен предоставить обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта", - отметил он.

Зеленский поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко был обеспокоен тем, что в парламенте Болгарии зарегистрировано постановление об отмене разрешения на продажу Украине двух корпусов реакторов для энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС, срок которого истекает 11 марта.