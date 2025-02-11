Запорізька АЕС на межі блекауту: наслідки російської атаки

Внаслідок чергових російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.

Про це повідомляє Міненерго.

Станція тепер отримує живлення лише через одну лінію, що створює ризик повного знеструмлення.

В міністерстві зазначають, що енергетики готові відновити пошкоджену лінію, але роботи можливі лише за безпечних умов.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав: "Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції".

Нагадаємо:

МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.

Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.