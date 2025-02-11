Запорізька АЕС на межі блекауту: наслідки російської атаки
Внаслідок чергових російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.
Про це повідомляє Міненерго.
Станція тепер отримує живлення лише через одну лінію, що створює ризик повного знеструмлення.
В міністерстві зазначають, що енергетики готові відновити пошкоджену лінію, але роботи можливі лише за безпечних умов.
Міністр енергетики Герман Галущенко сказав: "Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції".
Нагадаємо:
МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.