МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС: причина

МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

Він підкреслив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності. Наприклад, як додав Тихий, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ.

За його словами, Москва має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: перша – силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС; друга – маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

Він нагадав, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту.

"Лише повернення станції її законному власнику, Україні, дозволить відновити ядерну безпеку та захист відповідно до норм і стандартів МАГАТЕ", – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо:

Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).