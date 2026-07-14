На ЗАЕС стався 10-й блекаут від початку року

На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року, але зовнішнє електроживлення вже відновлено.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено. Це вже десятий блекаут від початку 2026 року.

Нагадаємо:

Наприкінці червня ключову лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська", важливу для безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтували.