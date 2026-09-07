Компанія, яку підтримує Білл Гейтс, планує британську АЕС у Британії до 2034 року

TerraPower, американська компанія-розробник ядерних технологій, яку підтримує Білл Гейтс, очікує, що її реактори Natrium почнуть виробляти електроенергію у Великій Британії до 2034 року.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, Велика Британія стане першим ринком компанії за межами США.

Велика Британія підтримує розробку малих модульних реакторів (SMR) з метою підвищення енергетичної безпеки та досягнення кліматичних цілей, і цього року запустила програму "Advanced Nuclear Framework" для підтримки проєктів, що фінансуються з приватних джерел.

Кріс Левеск, президент і генеральний директор TerraPower, зазначив, що прогрес у розробці першого реактора "Natrium" компанії, будівництво якого має бути завершено у 2031 році, свідчить про те, що "виробництво атомної електроенергії у Великій Британії за допомогою реакторів "Natrium" у 2034 році є цілком реальним".

Ця технологія пройшла регуляторні перевірки у Сполучених Штатах, де перша електростанція будується у штаті Вайомінг, і наразі проходить оцінку в рамках британської процедури "Генеральної оцінки проєкту" (GDA).

Кожен натрієохолоджуваний реактор "Natrium" генерує 345 мегаваттів базової потужності та оснащений накопичувачем, здатним підвищити потужність до 500 МВт на понад п'ять годин. Реактори працюють на високоактивній низькозбагаченому урановому паливі (HALEU).

І Велика Британія, і США будують заводи з виробництва цього палива, яке раніше було комерційно доступним лише з Росії.

Левеск зазначив, що електроенергія, вироблена станціями "Natrium", буде конкурентоспроможною порівняно з іншими низьковуглецевими технологіями, зокрема проєктами, що поєднують сонячну енергію та акумуляторні батареї, за ціною менше ніж 100 фунтів стерлінгів (135,32 долара) за мегават-годину.

Компанія TerraPower ще не обрала місце для свого першого проєкту у Великій Британії, але зазначила, що її британська дочірня компанія, ймовірно, базуватиметься в Ліверпулі, на північному заході Англії, неподалік від органу ядерного регулювання країни.

У США компанія уклала угоду з технологічним гігантом Meta щодо розробки до восьми реакторів. Левеск зазначив, що TerraPower може шукати подібні партнерства у Великій Британії.

Нагадаємо:

Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції - вперше з часів катастрофи на АЕС Фукусіма 2011 року.