Запорожская АЭС на грани блэкаута: последствия российской атаки

Вследствие очередных российских обстрелов на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух линий электропередачи.

Об этом сообщает Минэнерго.

Станция теперь получает питание только через одну линию, что создает риск полного обесточивания.

В министерстве отмечают, что энергетики готовы восстановить поврежденную линию, но работы возможны только при безопасных условиях.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал: "Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции".

Напомним:

МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России.

Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута из-за российского обстрела.