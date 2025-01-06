МАГАТЕ заявило про вибухи біля Запорізької АЕС

Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це йдеться у релізі МАГАТЕ.

Зазначається, що вибухи збіглися з повідомленнями про ймовірну атаку дрона на навчальний центр станції, що створило чергову загрозу ядерній безпеці на найбільшій атомній електростанції Європи.

Команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, зафіксувала два гучні вибухи за межами території станції приблизно о 12:45 та 15:45 5 січня. МАГАТЕ не змогло підтвердити вплив цих вибухів. Крім того, команда повідомила про звуки автоматної стрілянини з території станції, що лунали кілька разів.

Повідомляється, що внаслідок інциденту постраждалих немає, і обладнання електростанції не зазнало пошкоджень.

"Будь-який напад на атомну електростанцію є абсолютно неприпустимим", – заявив Генеральний директор Гроссі. "У світлі підвищеної військової активності біля ЗАЕС я знову закликаю до максимальної стриманості, щоб уникнути очевидної загрози її безпеці".

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року очільник "Енергоатома" повідомив, що через дії росіян на Запорізькій АЕС посилюється деградація обладнання, а на самій електростанції – безлад.