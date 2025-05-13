В Україні з'явиться база даних споживання газу: мета

Уряд затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначає, що інформаційна база даних споживання природного газу створюється, щоб контролювати використання ресурсів імпортованого газу і власного видобутку та передбачає автоматизований облік споживачів, обсягів спожитого (відібраного) ними природного газу, а також повʼязаних з ними суб’єктів ринку.

Повідомляється, що власником інформаційної бази та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є Міненерго, яке також є її держателем. Адміністратор інформаційної бази буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Станом на початок квітня група "Нафтогаз" відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, встановили новий рекорд із проходки – 107 136 метрів за перший квартал 2025 року.