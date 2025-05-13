В Украине появится база данных потребления газа: цель

Правительство утвердило Положение об информационной базе данных потребления природного газа в соответствии с законом "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отмечает, что информационная база данных потребления природного газа создается, чтобы контролировать использование ресурсов импортируемого газа и собственной добычи и предусматривает автоматизированный учет потребителей, объемов потребленного (отобранного) ими природного газа, а также связанных с ними субъектов рынка.

Сообщается, что владельцем информационной базы и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ее программное обеспечение является Минэнерго, которое также является ее держателем. Администратор информационной базы будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Напомним:

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

По состоянию на начало апреля группа "Нафтогаз" восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за вражеских атак в феврале.

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, установили новый рекорд по проходке - 107 136 метров за первый квартал 2025 года.