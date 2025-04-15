Європа шукає спосіб вийти з газових контрактів з Росією без штрафів

Єврокомісія розглядає можливість юридично вийти з довгострокових контрактів на російський газ, не виплачуючи компенсації.

Про це пише Financial Times.

Це один із кроків у межах плану ЄС повністю відмовитись від російського викопного палива до 2027 року.

Розглядається варіант оголошення форс-мажору, який дозволив би компаніям припинити контракти без фінансових наслідків. "Якщо вся ідея полягає не в тому, щоб платити Росії, то [виплата компенсації] підірве всю мету", – сказав один із посадовців.

Хоча частка російського трубопровідного газу впала до 11%, обсяги імпорту СПГ із РФ, навпаки, зросли. Основні хаби для такого імпорту – порти Франції, Іспанії та Бельгії.

Контракти залишаються конфіденційними, і це ускладнює юридичну оцінку. Один з чиновників зазначив, що "використання війни в Україні для оголошення форс-мажору може бути юридично недостатнім".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відповідний план опублікують за "три-чотири тижні".

Аналітики з Bruegel вважають, що мита на російський газ були б ефективнішими за повну заборону: вони принесли б дохід ЄС і змусили б Москву знижувати ціни. Їхнє впровадження вимагає лише підтримки більшості держав-членів.

"Терміново необхідний ефективний загальний інструмент з імпорту російського газу, оскільки в іншому випадку Росія може знову використати (перспективу) вибіркових поставок газу для розпалювання глибоких розбіжностей між державами-членами", – йдеться у звіті.

Втім, попри тиск Брюсселя, компанії продовжують контракти на СПГ з РФ, побоюючись зростання цін через нестабільність на ринку.

Нагадаємо:

У новій енергетичній стратегії Росія планує збільшити видобуток природного газу, а до 2050 року експорт скрапленого газу хочуть збільшити у понад 5 разів у порівнянні з 2023 роком.ї

Керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.