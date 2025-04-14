РФ планує збільшити експорт скрапленого газу у понад 5 разів – Bloomberg

У новій енергетичній стратегії Росія планує збільшити видобуток природного газу, а до 2050 року експорт скрапленого газу хочуть збільшити у понад 5 разів у порівнянні з 2023 роком.

Про це пише агентство Bloomberg.

До кінця десятиліття РФ планує досягти виробництва у 853 млрд кубометрів газу на рік, що на третину більше, ніж у 2023 році.

У 2050 році видобуток перевищить 1 трлн кубометрів, що значною мірою пов'язано з нарощуванням виробництва скрапленого природного газу.

Росія прагне збільшити виробництво СПГ, запустивши в цьому десятилітті ще чотири заводи на додаток до тих, що вже працюють на острові Сахалін і півострові Ямал. Вона також планує розширити завод "Арктик СПГ-2" і має на меті досягти до 2030 року загальної потужності всіх проектів у 105 млн тонн на рік разом узятих.

Наразі західні санкції стоять на заваді цим амбіціям. Усі чотири майбутні проекти внесені до чорного списку США, а "Арктик СПГ-2" припинив свою діяльність, оскільки обмеження заважають йому продавати і відвантажувати вантажі.

Цільовий сценарій Росії щодо газу також передбачає майже дворазове збільшення експорту газу трубопроводами до 197 млрд кубометрів до 2036 року. Але навіть якщо ця мета буде досягнута, потоки все одно не перевищать рекорд, встановлений у 2018 році.

Водночас експорт скрапленого газу за 25 років планують збільшити у понад 5 разів: з 45 млрд кубометрів у 2023 році до 241 млрд кубометрів у 2050 році.

Видобуток нафти майже не зміниться за 25 років у енергостратегії Росії: цільовий показник у 2025 році становить 540 млн тонн у порівнянні з 531 млн тонн у 2023 році.

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Нагадаємо:

Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції.