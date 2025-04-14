ЄС може повернутись до закупівель російського газу – Reuters

Керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.

Про це повідомляє Reuters.

Після обрання Трампа президентом США, він перетворив енергетику на розмінну монету в торговельних переговорах, бізнес побоюється, що залежність від США стала ще однією вразливою точкою.

Водночас, переговори з Катаром про збільшення поставок газу зайшли в глухий кут, і хоча розгортання відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи недостатньо швидкі, щоб дозволити ЄС відчувати себе в безпеці.

На тлі цього, деякі європейські компанії відкрито говорять про можливість поновлення імпорту певної кількості російського газу.

"Якщо в Україні буде розумний мир, ми могли б повернутися до потоків у 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70, на рік, включаючи СПГ", - сказав Дідьє Голло, виконавчий віце-президент французької компанії Engie, в інтерв'ю агентству Reuters.

​​За словами Голло, Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, тоді як до війни цей показник становив 40%.

"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубометрів з Росії, як це було до війни... але я б поставив на 70 мільярдів кубометрів", - додав ще один французький бізнесмен, керівник нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне.

Окрім цього, у землі Мекленбург-Передня Померанія, східному регіоні Німеччини, де газопровід "Північний потік" виходить на берег після проходження з Росії дном Балтійського моря, 49% німців хочуть повернутися до поставок російського газу, показало опитування, проведене інститутом Forsa.

"Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія - незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен "Північний потік-2", - сказав керуючий директор Leuna-Harze, середнього нафтохімічного підприємства Клаус Паур.