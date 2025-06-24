Наслідки загострення на Близькому Сході: на АЗС зросли ціни на бензин та дизпаливо

Ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС у період з 16 по 23 червня зросли в середньому на 2 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Це відбулося внаслідок різкого зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та, відповідно, здорожчання гуртових партій пального.

Так, 16-23 червня гуртові ціни на бензин збільшилися на 2,31 грн – до 51,59 грн/л, на дизельне пальне – на 3,67 грн, до 50,85 грн/л.

Скраплений газ в опті здорожчав менше – на 0,63 грн – до 28,69 грн/л.

Водночас роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС зросли за тиждень на 2,16 грн – до 58,44 грн/л, на дизпаливо – на 2,51 грн (до 55,56 грн/л), на автогаз – на 0,32 грн (34,49 грн/л).

Ціни на бензин та дизпаливо зросли у всіх мережах без винятку. Більш активними були мережі середнього і нижнього цінового діапазону, де вартість пального подекуди збільшилася на 4-4,50 грн за літр.

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Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

У травні суттєво зріс імпорт преміум-пального, в який не треба додавати спирт. Одна з причин - частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий (А-98/100).