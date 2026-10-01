Китай призупинив експорт пального через дефіцит та вихідний тривалістю в тиждень

Китайські нафтопереробні компанії призупинили експорт нафтопродуктів, окрім як до Гонконгу та Макао, до отримання нових розпоряджень із Пекіна.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Цей крок ще більше обмежить пропозицію на світових ринках пального, які потерпають від наслідків воєнних конфліктів.

Китай обмежив експорт пального в березні після початку війни на Близькому Сході, проте згодом, у період із липня по вересень, послабив ці обмеження.

Прагнучи гарантувати стабільність внутрішнього постачання, державний нафтовий гігант PetroChina скасував низку поставок бензину та авіапального, запланованих на жовтень. Більшість із цих скасованих угод компанія уклала впродовж останніх двох тижнів.

Пекін щомісяця регулює обсяги експорту для контролю за постачанням пального, однак у четвер у Китаї розпочалися тижневі святкові вихідні, пов'язані зі святкуванням річниці проголошення КНР.

Великі нафтопереробні підприємства в найбільшому у світі центрі переробки нафти так і не отримали дозволу на експорт нафтопродуктів за межі Гонконгу та Макао протягом жовтня.

Це рішення Китаю ухвалене менш ніж через тиждень після візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона, де президент США Дональд Трамп закликав його допомогти стабілізувати світові поставки пального.

Наразі невідомо, чи відновить Пекін видачу дозволів на експорт для нафтопереробних підприємств після завершення свят 7 жовтня: це може залежати від рівня внутрішніх запасів палива та обсягів переробки.

Нагадаємо:

На початку вересня повідомлялося, що в другому кварталі 2026 року викиди вуглекислого газу в Китаї скоротилися на 1% у порівнянні з другим кварталом 2025 року – це зумовлено зниженням споживання нафти на 9% у річному вимірі.