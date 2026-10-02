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G7 вирішили, чи послаблять санкції проти РФ заради дешевшого пального

Артур Крижний — 2 жовтня, 19:45
G7 вирішили, чи послаблять санкції проти РФ заради дешевшого пального
Ціни на дизель знову зросли
Getty Images

Країни G7 заявили, що збережуть санкції проти Росії, а високі ціни на пальне стримуватимуть за допомогою стратегічних резервів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву групи, оприлюднену 2 жовтня.

"Ми збережемо санкції проти Росії", — наголосили країни G7 у документі.

Для стабілізації ринку група погодила вивільнення 100 млн барелів нафти й дизельного пального. Згідно з офіційною заявою, процес почнеться негайно та триватиме чотири місяці. Значний обсяг дизеля мають спрямувати на ринок у перші 20 днів.

Країни також підтвердили зобов'язання не обмежувати експорт енергоносіїв між учасниками G7. Цю домовленість привітала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що громадянам потрібна доступна енергія.

Лідери G7 назвали ціни на енергоресурси пріоритетним питанням і заявили про готовність коригувати заходи залежно від ситуації на ринку.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Франції та Німеччини використати аварійні запаси дизельного пального для зниження світових цін, погрожуючи можливою забороною експорту дизелю зі США.

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