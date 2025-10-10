Мінцифри дало поради, як залишатися на зв’язку під час знеструмлень

Міністерство цифрової трансформації порадило, як підготуватись до блекаутів, щоб максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Порада № 1. Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в Дії — з головного екрана застосунку. Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним, підкреслили в Мінцифри.

Порада № 2. Якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 годин під час блекаутів.

"Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі", – йдеться в повідомленні.

Порада № 3. Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

Як це зробити?

Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (чи Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Станом на 14:30 енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області - повністю заживлені.

Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень