Споживачів Черкащини повністю заживили, аварійні відключення діють в Києві та 7 областях

Станом на 14:30 енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області - повністю заживлені.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень, інформує відомство.

Повідомляється, що у кожному постраждалому регіоні продовжуються відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Після масованого обстрілу росіян станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Станом на 13:21 енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.