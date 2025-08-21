Ворожі БпЛА атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури України

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Триває оцінювання завданих збитків, зазначили у відомстві.

Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано, додали в міністерстві.

Нагадаємо:

У ніч на 6 серпня росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Об'єкт був задіяний в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.