Вражеские БпЛА атаковали объект газотранспортной инфраструктуры Украины

В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Продолжается оценка нанесенного ущерба, отметили в ведомстве.

Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано, добавили в министерстве.

Напомним:

В ночь на 6 августа россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Объект был задействован в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

В ночь на 19 августа российские оккупационные войска атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины.