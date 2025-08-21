Украинская правда
Вражеские БпЛА атаковали объект газотранспортной инфраструктуры Украины

Алена Кириченко — 21 августа, 12:45
В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Продолжается оценка нанесенного ущерба, отметили в ведомстве.

Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано, добавили в министерстве.

Напомним:

В ночь на 6 августа россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Объект был задействован в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

В ночь на 19 августа российские оккупационные войска атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины.

