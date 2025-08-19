Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині

Російські війська нанесли удар по об’єктам енергетичної інфраструктури на Полтавщині.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство енергетики.

"У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники", – говориться у повідомленні.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі, повідомляє міністерство.

Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року, зазначають у відомстві.

"Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків", – говориться у повідомленні.

"Ворог продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру", зазначено у повідомленні.

Міненерго закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни вдруге за місяць вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR і знищили її. Унаслідок серії прямих влучень пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції тощо. Обсяг зберігання цієї нафтобази понад 16 тис. кубометрів.

У ніч на 6 серпня росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. об'єкт був задіяний в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

