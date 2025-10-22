Частина Києва залишилась без гарячої води після нічної атаки РФ

Внаслідок нічної масованої атаки частина будинків Києва тимчасово залишилась без гарячої води.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У зв'язку з ворожими атаками на об'єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання. Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах", – йдеться в повідомленні.

Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням, інформує КМДА.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.