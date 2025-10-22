В Україні 22 жовтня діятимуть графіки відключень електрики для промисловості

Через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Йдеться, що через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру – на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Через пошкоджене ворогом обладнання – найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Також є атаковані енергооб'єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 22 жовтня, станом на 6:00, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 20 жовтня.

"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами", – закликали в компанії.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.