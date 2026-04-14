Частина південних та східних областей залишились без світла внаслідок атак РФ
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури станом на ранок 14 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – інформують у відомстві.
Йдеться, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатись на офіційних ресурсах своїх обленерго.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", – заклвкають енергетики.
Нагадаємо:
Вранці 14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.