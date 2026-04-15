Після атак РФ без світла залишилися споживачі у п'яти областях України

Внаслідок російських ударів по енергетиці на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській та Херсонській областях.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас в енергосистемі фіксують зростання споживання. Станом на 09:30 15 квітня воно було на 1,3% вищим, ніж у цей самий час добою раніше. Причиною називають хмарну погоду.

Крім того, українців просять переносити активне користування електроенергією на період із 10:00 до 16:00, коли сонячна генерація працює найкраще, а з 18:00 до 22:00 обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо:

У середу 15 квітня в Україні не будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, повідомляли раніше в "Укренерго".