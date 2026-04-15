Росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру на Дунаї

У ніч на 15 квітня російські загарбники знову атакували портову інфраструктуру на Дунаї.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Внаслідок атак пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю. На окремих об'єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідовано, зазначили в АМПУ.

Йдеться, що постраждалих немає. Відновлення пошкоджених об'єктів триває.

"Попри системні атаки, порти продовжують працювати у штатному режимі з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістичних процесів", – поінформували в АМПУ.

Нагадаємо:

Цивільне судно під прапором Панами та портова інфраструктура міста Ізмаїл, що на Одещині, зазнали пошкоджень внаслідок російського удару уночі 14 квітня.

У 2025 році дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ перевантажили понад 8,9 млн тонн вантажів, підтримавши експортні можливості України.