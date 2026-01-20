Українська правда
Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки

Альона Кириченко — 20 січня, 17:05
Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки
ТГ Віталія Кличка

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

Про це йдеться в Telegram-каналі міського очільника Києва Віталія Кличка.

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

"У Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", – зазначив Кличко.

Нагадаємо:

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

