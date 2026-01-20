Україна отримала від Азербайджану енергетичне обладнання на мільйон доларів
Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.
Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.
За інформацією відомства, вантаж включає, зокрема, п'ять трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабельну продукцію.
В Міненерго зауважили, що Азербайджан надає допомогу енергетичному сектору України від початку повномасштабного вторгнення росії.
З березня 2022 року Україна отримала 143 гуманітарні вантажі з критично необхідним обладнанням загальною вагою понад 2 200 тонн. Надане устаткування допомагає українським енергетикам оперативніше відновлювати енергетичні об'єкти після російських атак.
