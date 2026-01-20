Україна отримала від Азербайджану енергетичне обладнання на мільйон доларів

Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

За інформацією відомства, вантаж включає, зокрема, п'ять трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабельну продукцію.

В Міненерго зауважили, що Азербайджан надає допомогу енергетичному сектору України від початку повномасштабного вторгнення росії.

З березня 2022 року Україна отримала 143 гуманітарні вантажі з критично необхідним обладнанням загальною вагою понад 2 200 тонн. Надане устаткування допомагає українським енергетикам оперативніше відновлювати енергетичні об'єкти після російських атак.

Нагадаємо:

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.